На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

Один украинский военнослужащий погиб и трое получили травмы в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в пятницу, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.



"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.



Все пострадавшие оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.



Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли украинские позиции с начала суток. Сообщалось об отсутствии потерь.

