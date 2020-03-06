Нардепа из ОПЗЖ проверяют на коронавирус

Народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.



Отметим, что в пятницу, 6 марта, Волошин был в Верховной Раде и даже выступал.



Ранее стало известно, что нардеп контактировал с зараженным коронавирусом. Волошин встречался во Франции с политиком, заразившимся коронавирусом, о чем известно из публикации украинского парламентария в Facebook.

