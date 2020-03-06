Разумков предлагает отменить час обсуждения "разных вопросов"

Разумков предлагает отменить час обсуждения "разных вопросов"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным отметить предусмотренный регламентом раздел пятничной повестки дня "По разным вопросам" в том формате, в котором он существует в настоящее время.

"Я думаю, что каждую пятницу мы действительно теряем час вместо того, чтобы работать. И тут я не могу не согласиться с коллегой, поэтому справедливое предложение Руслана Алексеевича (первый вице-спикер, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук) и отменить "Разное". "Разное" в том формате, в котором оно существует сегодня, лишь забирает и время - лучше бы мы принимали законы. Думаю, что в новой редакции регламента это надо будет отразить", - сказал Разумков перед закрытием пленарного заседания в пятницу.

Согласно п.3 ст.25 регламента работы Верховной Рады, в пятницу с 13.00 до 14.00 отводится время для выступлений народных депутатов "по разным вопросам", во время которого народные депутаты рассматривают разные вопросы, не рассматривавшиеся в другие дни и время.

Как сообщалось, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта – в режиме пленарных заседаний.