У детей такой же риск заражения коронавирусом, как и у взрослых

Ученые обнаружили, что дети имеют такую же вероятность заболеть новым коронавирусом, как и взрослые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.



"Дети имеют такую же вероятность заразиться новым коронавирусом, как и взрослые, утверждают ученые, проанализировавшие данные об инфицировании с южного китайского города Шэньчжэнь", - пишет издание.



Указано, что ученые исследовали вероятность заражения коронавирусом от больного члена семьи, и она составляет 15%. Обычно средний показатель заболеть - 7,9%. При этом, количество детей в возрасте до 10 лет, которые заболели, составило 7,4%.



"Не было существенной разницы между вероятностью заболеть и возрастом больного. Об этом сказали исследователи, изучив данные 391 подтвержденного случая заболевания в Шэньчжэне с 14 января по 12 февраля, а также 1286 человек, которые контактировали с ними", - указано в сообщении.



Также сообщается, что только 9% среди 391 больного имели осложнения. При этом, высокую температуру имели 84% пациентов во время начала болезни.



Такие исследования проводили ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса, Шэньчжэньского центра по контролю и профилактике заболеваний, Харбинского технологического института в Шэньчжэне и Лаборатории Пен Ченгна в Шэньчжэне.

