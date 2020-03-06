Партия Нетаньяху требует пересчета голосов на выборах в Израиле

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требует пересчета голосов на парламентских выборах. Об этом пишет The Times of Israel.



Сообщается, что "Ликуд" подаст петицию в Верховный суд с требованием разрешить провести пересчет на всех избирательных участков. В своем заявлении партия указывает, что хочет исправить "ошибки в записях и фиксации результатов". При этом "Ликуд" ничем конкретным не аргументирует свои требования, однако настаивает на пересчете до обнародования официальных результатов выборов.



При этом израильский ЦИК уже выступил с заявлением о том, что партия Нетаньяху пытается подорвать авторитет избирательной комиссии.



На сегодня ЦИК обработал 100% бюллетеней, однако официальные результаты выборов объявят на следующей неделе. По предварительным результатам, правый блок с "Ликудом" занимает 58 мест в Кнессете из 120 и Нетаньяху снова не хватает мандатов для формирования правительства большинства.

