В Житомире ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Житомирской городской ОТГ приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.



"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - указано в сообщении.



Уточняется, что особенно это касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.

