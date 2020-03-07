Цветы от звезды: Виталий Козловский стал флористом накануне 8 Марта

Сегодня, 6 марта, Виталию Козловскому исполняется 35 лет. В день своего рождения и накануне 8 Марта известный артист сменил профессию! В рамках эксперимента программы «Утро с Интером» Виталий стал флористом и встал за прилавок цветочного магазина, чтобы лично поздравить женщин с праздником весны и красоты.

Настоящим сюрпризом для посетителей цветочного магазина на окраине Ирпеня стал тот факт, что вместо продавца красочные букеты для них составлял сам Виталий Козловский. Конечно, перед тем, как приступить к своим новым обязанностям, звездный флорист ознакомился с ассортиментом и выучил замысловатые названия некоторых цветов. Теперь он точно знает, как выглядят эустомы, гиацинты, леокаспермумы, орнитогалумы, ранункулюсы и аспарагусы.

Виталия Козловского в магазине узнавали почти все покупатели. Фотографировались со звездой, выбирали самые свежие и красивые цветы вместе с ним и с удовольствием делились мыслями о своем кумире. « В жизни вы еще лучше, чем на экране, – сделала вывод одна из покупательниц после знакомства с артистом. «Моей жене будет вдвойне приятно получить эти цветы от Виталия Козловского», – признался еще один посетитель магазина .

В этот день было еще много теплых слов и поздравлений. Виталий Козловский дарил цветы от себя всем посетительницам магазина. А затем с большой охапкой красных роз певец вышел на улицу, чтобы поздравить с наступающим праздником всех встречных женщин: « Дорогие мои, накануне 8 Марта я поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Хочу, чтобы вы всегда улыбались и чтобы жизнь улыбалась вам. Когда улыбаются женщины – мир становится лучше ».

Артист не скрывает, что этот эксперимент ему очень понравился и он всегда готов участвовать в подобных проектах. « Вот такой нестандартный у меня выдался день, я был помощником флориста, – поделился певец впечатлениями о новом опыте . – Очень приятно, что женщины так любят получать цветы в подарок. Мужчины, берите это во внимание. А накануне 8 Марта я хочу поздравить каждую и пожелать взаимной любви, радости и вечной весны в сердце ».

Подробности неожиданного перевоплощения Виталия Козловского – в эксклюзивном сюжете «Утра с Интером»: https://youtu.be/3_5dSLAraIY