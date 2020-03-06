Минздрав запустил Telegram-канал с обновляемой информацией о коронавирусе в Украине

Министерство здравоохранения Украины запустило верифицированный Telegram-канал с актуальной информацией о ситуации с коронавирусом Covid-19 в Украине, сообщил пресс-служба ведомства в Facebook в пятницу.



"Мы запускаем Telegram-канал "Коронавірус_інфо" с оперативной текущей информацией о ситуации с вирусом Covid-19 в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов", - уточняется в сообщении.

