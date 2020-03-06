В мире зарегистрировано больше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 100 тыс., сообщает статистический сайт Worldometer. В настоящее время заболел 100 тыс. 291 человек, говорится на сайте. Умерли более 3,4 тыс. человек, выздоровели - почти 56 тыс. По оценке ВОЗ, уровень смертности составляет 3,4%.



Всего заболевание зарегистрировано в 94 странах. В пятницу о первом заболевшем на своей территории сообщили Перу, Бутан, Ватикан, Сербия и Камерун.



Для подсчетов Worldometer использует данные ВОЗ, центров по контролю и профилактике заболеваний США, государственного комитета по делам здравоохранения КНР и других ведомств, а также СМИ.

