В Украину идут дожди, ожидается снижение температуры воздуха

В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди и снижение температуры воздуха. Изменение погоды обусловлено перемещением атмосферных фронтов с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. В субботу 7 марта в западных и местами северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° выше ноля. На юге и востоке воздух прогреется до 13-18°. В Карпатах днем и ночью 0°.



В Киеве в субботу местами небольшой дождь, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 7 марта в Киеве была зафиксирована в 1995 году и составила 16,3° тепла, самая низкая ночью – 24,9° мороза в 1964 году.



В воскресенье 8 марта по всей территории страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди. На юге и в центре местами грозы.



Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с.



Температура ночью 0-7° тепла. Днем на западе и севере страны 5-11° тепла, на остальной территории 11-16° тепла. В восточных и Днепропетровской области до 18° тепла.



В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке в 0°.



В Киеве в воскресенье дождь, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 8-10° тепла.

