Анализы девяти украинцев, которых проверяли на коронавирус, показали отрицательный результат - Минздрав

У девяти человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус, не обнаружили инфекцию.



Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавірус_інфо".



"В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.



В Минздраве также отмечают, что по всей территории страны в выбранных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.



Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.

