Эрдоган запросил у США системы Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к США за военной помощью. Об этом он рассказал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Reuters.



При этом Эрдоган все еще рассчитывает, что американская сторона поставит Турции системы зенитных ракетных комплексов Patriot.



Он подчеркнул, что Турция также будет использовать российские комплексы С-400, "несмотря на возражения Вашингтона".



"Турция получила почти все компоненты С-400 из России. Системы будут активированы в апреле", - сказал он.

