В Киеве построят еще один пешеходный мост

Власти Киева приняли решение построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в пятницу, 6 марта.



"Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский. Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком Наталка и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский" – говорится в сообщении.



Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

