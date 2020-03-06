УЕФА внедрит более широкие линии офсайда в следующем сезоне

Боссы футбольных организаций уже давно обсуждают правило офсайда. Руководители ФИФА считают, что определять офсайд только тогда, когда между последним игроком защищающейся команды и атакующим футболистом будет "очевидный просвет".



На эту тему решил высказаться президент УЕФА Александр Чеферин. Функционер также предлагает изменить правило и ввести более широкие линии офсайда.



"1 сантиметр - не офсайд. Ведь смысл правила состоит не в этом, VAR не должен вмешиваться в таких случаях. Нам нужны линии пошире, так как сейчас они рисуются субъективно. Лишь один сантиметр может изменить весь сезон для команды", - приводит слова Чефеирна Sky Sports.



Новые линии будут опробованы в сезоне-2020/21 в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, существует вероятность, что обновленное правило будет действовать уже на чемпионате Европы-2020.

