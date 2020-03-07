В Оппоплатформе потребовали возобновить подачу воды в Крым

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала новое украинское правительство вернуть подачу пресной воды в Крым. В партии мотивируют это необходимостью сохранять права человека и не ухудшать экологическую ситуацию и отношение крымчан к власти Украины.

Заявление опубликовано на сайте партии.



"Испугавшись националистической истерики Шмыгаль (новый премьер-министр Украины - Ред.) тут же пошел на попятную, и взял свои слова обратно. Вместо конструктивной позиции вновь возобладала политическая линия на разрушительную конфронтацию, которая ведет к экологическим бедствиям, нарушает права человека, ухудшает отношение к украинскому государству, но никак не приближает возврат Крыма в состав Украины", - говорится в заявлении.



"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от нового правительства занять ответственную перед гражданами и ориентированную на перспективу государственную позицию.



В партии настаивают , что ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права.



"Оппозиционная платформа - За жизнь" ожидает, что смена правительства будет означать и полный пересмотр политики. Вместо распродаж, расколов и разрушений Украине нужен курс на мир, единство и развитие! Те, кто этого не понимает, вслед за предшественниками, отправятся на свалку истории", - настаивают в партии.



Напомним, что сразу после своего назначения новый премьер-министр Денис Шмыгаль высказался по поводу возобновления подачи воды в Крым. По его мнению, если продолжать перекрывать воду, то полуостров постигнет гуманитарная катастрофа. Однако на следующий день выступил с опровержением своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.

