Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.



С соответствующим предложением выступил глава ДНР Денис Пушилин, а депутаты на сегодняшнем заседании Народного совета единогласно за него проголосовали.

До сих пор в ДНР было два государственных языка — русский и украинский. Но, как отметили в парламенте, "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".



Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.



Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.



"При этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся", — сказал на заседании представитель главы ДНР при Народном совете Алексей Сухинин.

