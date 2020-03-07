Из больниц Парижа и столичного региона Франции похитили более 11 тыс. медицинских масок

Более 11 тыс. медицинских масок и около 1,4 тыс. флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс с начала распространения коронавируса во Франции. Об этом в пятницу сообщили в региональном центре здравоохранения, в состав которого входит четыре десятка клиник.



По данным центра, речь идет об одноразовых масках, которые пациент должен носить, чтобы не заразить других, и плотных масках типа FFP2, известных высоким уровнем защиты. Из 11 тыс. около 2 тыс. изделий были украдены в минувшие выходные из больницы Биша, расположенной в 18-м округе Парижа. В настоящее время проводится серия расследований, в ходе которых должны быть установлены злоумышленники.



В начале марта из больницы Марселя неизвестные похитили 2 тыс. масок, которые предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения.



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы сотрудникам системы здравоохранения и тем, кого затронуло распространение коронавируса. В свою очередь глава Минздрава Оливье Веран сообщил, что для того, чтобы удовлетворить потребности работников здравоохранения, дополнительно закуплено около 20 млн масок, которые будут направляться в медицинские учреждения по мере необходимости.



Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом на территории республики достигло 577 человек, число летальных исходов во Франции составляет 9.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс.



