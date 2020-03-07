Удобный сервис поиска врачей и клиник

От проблем со здоровьем никто не застрахован. Все мы знаем о том, что при появлении первых признаков недомогания необходимо обратиться к профильному специалисту, но как же найти того врача, которому можно доверять? Сделать это можно при помощи интернета, но теперь вам не придется тратить много времени на поиск необходимого врача или клиники. Воспользуйтесь возможностями специального интернет-сервиса Health 24, благодаря которому вы сможете:

найти необходимого специалиста, потратив на это минимум времени;



подобрать клинику, которая оказывает необходимые услуги, в которой можно сдать анализы, пройти диагностику, получить консультацию специалиста;



записаться к выбранному специалисту при помощи онлайн-формы;



в любой момент получить доступ к своей медицинской карте, которая имеет электронную форму;



провести анализ и сравнить цены на услуги в разных клиниках и выбрать наиболее оптимальный для себя варианты.

Кроме того, специализированный сервис поможет вам выбрать лучшее медицинское учреждение благодаря следующим критериям:

топ-клиник,



рейтинг,



популярность.

Специальный фильтр поможет вам произвести отбор специалистов по направлениям – кардиология, неврология, ортопедия и др. Также вы сможете ознакомиться с отзывами пациентов, благодаря которым ваш выбор будет более правильным. Выбрали медицинское учреждение и специалиста? Теперь рекомендуем вам внимательно изучить информацию о докторе, изучить декларацию, после чего ее необходимо подписать, а также вы можете получить все необходимые медицинские данные.

Как пользоваться сервисом Health 24

Чтобы получить доступ к данным сервиса, вам необходимо получить доступ к личному кабинету, для этого следует создать учетную запись. При прохождении процедуры необходимо вводить личные данные на основании имеющихся документов. После этого вы сможете использовать все доступные возможности сервиса, в том числе записываться к специалистам клиники «Авиценна Мед» https://h24.ua/organizacia/800-avycenna-med/ и других учреждений.

Преимущества сервиса Health 24

Благодаря сервису вы сможете очень быстро найти необходимого специалиста, используя для этого телефон или любо другой гаджет с выходом в интернет. Кроме этого на сайте есть много другой полезной информации, которая может вам пригодиться.

Например, вы сможете записаться в центр лазерной эпиляции и косметологии, сайт которого находится по адресу https://h24.ua/organizacia/1012-lyumenys-centr-lazernoj-epylyacyy-y-kosmetologyy/, и в другие клиники и центры.