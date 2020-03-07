В Киеве 8 марта ожидаются дожди

В ближайшие сутки, 8 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух. Как сообщает Укргидрометцентр, на Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-19 °; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.



В Киеве - дожди; температура ночью около 5° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была 17,7° в 2019 году, самая низкая ночью -20,8° в 1964г.



В понедельник, 9 марта, в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, ночью на западе с мокрым снегом, на остальной территории будет без осадков.



Ветер южный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью в западных областях около 0°, на остальной территории 2-7° тепла; днём в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 6-11°, на остальной территории 11-16°, в юго-восточной части до 19°.



В Киеве на 9 марта ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.



Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.

