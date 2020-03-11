Брат Эмилии Кларк украл для нее реквизит из "Игры престолов"

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в Игре престолов, рассказала, какой реквизит со сьемок украл для нее старший брат Беннетт. Об этом 5 марта сообщила газета Daily Mail.



"Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов", − заявила Кларк и добавила, что увидев эту вещь "расплакалась от радости".



Напомним, у всех Домов в сериале были знамена с изображением разных символов. У Таргариенов − это красный дракон.



В сентябре прошлого года на красной дорожке перед церемонией Эмми актриса призналась, что всегда хотела забрать домой один из париков, которые носила ее героиня Дейнерис.



Несмотря на то, что шоураннеры разрешили ей это сделать, реквизит у Кларк так и не появился.



"Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад! И я все еще его жду", − отметила она.





