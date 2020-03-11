Испытания прошла новая схема лечения туберкулеза

Комбинированная терапия доказала свою эффективность в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза, сообщает "Ремедиум". Известно, что проверялась комбинация бедаквилина, претоманида и линезолида на протяжении полугода. В испытании приняли участие 109 пациентов. И через шесть месяцев терапии 98 человек излечились.



Из 11 неблагоприятных исходов было отмечено 7 смертельных случаев, 1 случай отказа от продолжения испытаний, 2 случая прогрессирования заболевания на фоне терапии, а еще с одним пациентом был утрачен контакт для последующего наблюдения. Согласно статистике, у пациентов со стойкой формой туберкулеза показатель излечения не превышает 50%.



Каждый год туберкулез убивает около 1,5 миллиона человек. В год диагностируется примерно 10 миллионов новых случаев в год (порядка 500000 из них имеют лекарственно-устойчивую форму). Стандартный подход в случае устойчивого туберкулеза предполагает использование семи препаратов в течение минимум 18 месяцев. Новая терапия меняет картину в целом.

