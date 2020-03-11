Путин считает слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами "чушью"

Президент России Владимир Путин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об украинцах, принимавших участие в освобождении концлагеря в Освенциме, являются "чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой". Об этом он сказал в интервью ТАСС во вторник, 10 марта.



"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня. Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", - заявил Путин.



Люди в Украине якобы "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется", утверждает российски президент.



Зеленский позволяет себе такие высказывания, потому что ему "хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", считает Путин.



Власти Польши не пригласили Путин на мероприятия в память об освобождении Освенцима, но, по его словам, он отнесся к этому спокойно.

