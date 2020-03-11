Раньше на Земле было 372 дня в году - ученые

Ученые узнали, что несколькими миллионами лет ранее земля вращалась быстрее. Об этом сообщает Science Daily.



Ученые пришли к такому выводу после исследования древней ракушки Torreites sanchezi. Данный вид моллюсков вымер около 66 миллиона лет назад.



Кольца раковины, которые появлялись на ней ежедневно, позволили геофизикам определить сезонные колебания в химическом составе раковины и смену годов.



Специалисты пришли к выводу, что около 70 миллионов лет назад день был на полчаса короче, а год состоял из 372 дней.



Вероятно такая протяженность дня была обусловлена гравитацией Луны, находящейся в то время ближе к Земле. Спутник отдаляется от планеты примерно на 3,82 сантиметра в год, а вращение планеты замедляется.

