Депутат Госдумы предложила обнулить президентские сроки Путина при обновлении Конституции

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предлагает позволить Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году.



"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова на заседании Госдумы во вторник.



Терешкова пояснила: "необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".

