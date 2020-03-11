Макрон и Меркель едут в Турцию обсудить миграционный кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе посетят Стамбул в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.



По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, европейские лидеры посетят Турцию, чтобы обсудить варианты решения миграционного кризиса, который возник из-за войны в Сирии.



По данным ООН, с начала боевых действий в Сирии Турция приняла около 3,6 миллиона сирийских беженцев. А из-за продолжающихся атак сирийских правительственных войск по Идлибу их количество увеличилось еще больше.

