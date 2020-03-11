В каждом регионе определено по две госпитальные базы для инфицированных коронавирусом - МОЗ

В каждом регионе определены, как минимум, две госпитальные базы, в которых будут размещать больных коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"В каждом регионе определены, как минимум, две госпитальные базы - и для детей, и для взрослых, которые первыми будут принимать больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем, в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией, происходит перепрофилирование других заведений. И эти схемы перепрофилирования разработаны - каждая область и город имеют такие схемы перепрофилирования и в дальнейшем людей, которые будут нуждаться в госпитализации, будут размещать в учреждениях здравоохранения", - сказал Ляшко.



Он добавил, что по статистике ВОЗ, 80% людей могут болеть дома, даже если в них подтвердили коронавирус.



"Медицинская помощь им будет предоставляться дистанционно, поскольку в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией, главная задача - обеспечить стабильную работу системы здравоохранения, поскольку кроме коронавирусных инфекций будут существовать и другие инфекционные болезни", - отметил Виктор Ляшко.



Он также отметил, что не может назвать эти больницы по номерам, однако они определены, и в Киеве тоже.

