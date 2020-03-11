Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. Ранее 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение парламента поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятия ограничения на переизбрание на высший руководящий пост.



Выступая в Госдуме, Путин отметил, что он против снятия ограничений, но затем добавил: «В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».



