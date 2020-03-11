Суд отпустил Федину под личное обязательство

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Украины Софии Федыне, которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, удалилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.



Так, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Софии Федыны до 12 апреля 2020 года.



Также, суд возложил на Федыну следующие обязанности: являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении жительства и в случае трудоустройства о смене работы.



Напомним, Государственное бюро расследований вручило народному депутату Украины Софии Федыне ходатайство об избрании меры пресечения. 12 февраля ей вручили подозрение и повестку на допрос.



Как сообщалось в УНН, народному депутату Украины Софии Федине сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).



Следствием установлено, что народный депутат София Федына, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой Марусей Зверобой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью.

