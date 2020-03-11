Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина

Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая обнуление президентских сроков, внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила одобрение депутатов нижней палаты парламента.



За - 380 человек, против - 43, воздержался - 1.



В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".



Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой об "обнулении" президентских сроков в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.