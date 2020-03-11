Звезда Сватов отказалась сниматься в продолжении сериала

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала Сваты. Актриса отказалась сниматься в продолжении кинопроекта. Об этом заявила коллега Артемьевой Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько, пишут российские СМИ.



Кравченко отметила, что в Сватах -7 не будет Артемьевой из-за размера гонорара последней.



"Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь", - рассказала Кравченко.



Известно, что героя Федора Добронравова Ивана Будько в молодости сыграет его сын Виктор. Молодую Валентину будет представлять актриса Дарья Рыбак.



Напомним, что сериал Сваты впервые появился на экранах в 2008 году.

