НБУ продал на межбанке 250 миллионов долларов для поддержания курса гривны

НБУ продал на межбанке 250 миллионов долларов для поддержания курса гривны

Валютный рынок Украины оказалась под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и падения на мировых финансовых и товарных рынка. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка во вторник, 10 марта.

Центробанк заверил, что у него достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны и он не допустит "раскачивания". Сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

В НБУ напомнили, что за три дня прошлой недели продал валюты на $307 млн​. Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанке в послепраздничные дни, который "подпитывается нервными настроениями участников рынка", НБУ продал $250 млн.

При этом в центробанке считают, что на начало марта влияние коронавируса на экономику Украины пока ограничено и нейтрально.

В Нацбанке отмечают, что будут следить за ситуацией и при необходимости проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В НБУ добавляют, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и у банковской системы достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная - более $8 млрд. Следовательно, у банков достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.