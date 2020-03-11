Венгрия обещает продолжить блокировать диалог Украины и НАТО

Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине не восстановят “права меньшинств”. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передаёт УНН со ссылкой на Hungary Today.



Так, выступая в парламенте, Сиярто сказал, что позиция Венгрии изображается на мировой арене как политика, дружественная России. Это, по его словам, было “абсурдом”.



При том, как пишет издание, с его слов “Венгрия будет продолжать блокировать заседания комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине не будут восстановлены права меньшинств”.



Сиярто сказал, что издалека, возможно, понятно, что жизнь 150 000 этнических венгров были менее важны, чем геополитические соображения.



“Но для нас это сообщество важнее любого геополитического вопроса”, — сказал он.



Министр отметил, что 26 марта его украинский коллега, которого президент попросил принять меры для восстановления двусторонних отношений, посетит Будапешт.



“Мы готовы, и мы также сделаем рациональные предложения”, — добавил он.



Он сказал, что с точки зрения двусторонних связей Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной являются наиболее сложными.

