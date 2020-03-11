Львов снизил тарифы на отопление на 31% за февраль

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 31% за февраль. Об этом говорится в решении исполкома от 10 марта передают Українські Новини.



Исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение также на 31%.



По словам заместителя мэра Львова Ирины Маруняк, решение принято с учетом падения цен на газ в среднем на 37%.



В результате снижения начисления жители Львова заплатят за январь на 300-600 гривен меньше, чем ожидалось.



Население Львова составляет 735 тыс. человек.



Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 22% за январь.



27 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.

