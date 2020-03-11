Маргинал, предатель и трус. Илья Кива прячется от суда по делу о клевете

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива не явился на подготовительное заседание по иску Сергея Стерненко. Активист обвинил нардепа в трусости и неспособности отвечать за собственные слова.



В результате неявки Дарницкий районный суд Киева перенес на май подготовительное заседание, которое должно было состояться 5 марта. «Представитель Ильи Кивы ознакамливася с материалами дела, но почему-то не явился в суд, именно из-за этого отложили судебное рассмотрение. Он (Кива — ред.) грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает. Он зас*л прийти в суд и не может объяснить, почему меня оболгал», — сказал Стерненко.



Известный неадекватными выходками и пророссийскими взглядами Кива не раз угрожал Стерненко, другим активистам и просто гражданам. В окружении охраны нардеп часто ведет себя агрессивно, набрасывается на людей с кулаками, однако его смелость заканчивается, когда приходится отвечать за свои действия перед законом. В этот раз маргинал и предатель побоялся прийти в суд.

Поводом для иска стали заявления Кивы в эфирах телеканалов Zik и Newsone, во время которых он называл Сергея Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Иски о клевете поданы также против этих каналов, СМИ обвинения опровергли. Представители Zik назвали заявления Кивы «оценочным суждением». «То есть обвинить человека в убийстве, сказать, что он имеет процессуальный статус, это важно, процессуальный статус в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого, это у нас оказывается оценочные суждения», — заявил активист.



На Newsone заявили, что телеканал не имеет отношения к указанным видео, которые опубликованы на их же ютуб-канале. «Наверное, Кива сделал свой Newsone с блекджеком и журналистами Медведчука и под брендом Newsone решил их таким образом подставить. Ну или это я сделал такой видеомонтаж», — сказал Стерненко.



Напомним, вечером 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Активист в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой — получил смертельный удар ножом. Это нападение стало третьим в 2018 году. 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в Сергея Стерненко сзади из травматического оружия. 7 февраля 2018 года активиста избили рядом с его домом.

