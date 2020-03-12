Утро нужно начинать со стакана воды

Немецкие ученые, передает "Российская газета", рассказали, почему полезно каждый день утром выпивать обычную воду. Стакан воды комнатной температуры выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и ускоряет метаболизм до 24%. По словам специалистов, сразу же улучшается состояние кожи.



В их отчете говорится: "500 миллилитров воды натощак значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей. Недостаток жидкости провоцирует появление ранних морщин, ломкость и истончение волос. Плюс, вода натощак поддерживает баланс в лимфатической системе. Это снижает риск инфицирования патогенами, образования почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги".



Между тем, Инна Финько, врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России, призывает смотреть на состав воды. "Интересно, что питьевая вода от разных производителей имеет особенный состав, а, значит, по-разному влияет на каждый организм в отдельности. Ежедневно важно употреблять 2-2,5 литра чистой питьевой воды, однако следует учитывать и химический состав питьевой воды. Вода в каждом регионе уникальна по своему составу, ведь это не просто соединение H2O, в ней содержится большое количество минеральных веществ: кальций, калий, магний, хлор, фтор, йод и другие.



Смена питьевой воды в некоторых случаях может привести к негативной реакции организма. В одних регионах, например, вода богата магнием или хлоридом. У неадаптированных людей, такой химических состав воды способен вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта", - говорит эксперт.

