Утро нужно начинать со стакана воды

Утро нужно начинать со стакана воды

Немецкие ученые, передает "Российская газета", рассказали, почему полезно каждый день утром выпивать обычную воду. Стакан воды комнатной температуры выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и ускоряет метаболизм до 24%. По словам специалистов, сразу же улучшается состояние кожи.

В их отчете говорится: "500 миллилитров воды натощак значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей. Недостаток жидкости провоцирует появление ранних морщин, ломкость и истончение волос. Плюс, вода натощак поддерживает баланс в лимфатической системе. Это снижает риск инфицирования патогенами, образования почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги".

Между тем, Инна Финько, врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России, призывает смотреть на состав воды. "Интересно, что питьевая вода от разных производителей имеет особенный состав, а, значит, по-разному влияет на каждый организм в отдельности. Ежедневно важно употреблять 2-2,5 литра чистой питьевой воды, однако следует учитывать и химический состав питьевой воды. Вода в каждом регионе уникальна по своему составу, ведь это не просто соединение H2O, в ней содержится большое количество минеральных веществ: кальций, калий, магний, хлор, фтор, йод и другие.

Смена питьевой воды в некоторых случаях может привести к негативной реакции организма. В одних регионах, например, вода богата магнием или хлоридом. У неадаптированных людей, такой химических состав воды способен вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта", - говорит эксперт.