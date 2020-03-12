В Украине ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди

В ближайшие сутки, 12 марта, погоду в Украине будет определять воздушная масса атлантического происхождения, перемещающаяся с Западной Европы. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в юго-восточной части, Полтавской, Харьковской и большинстве северных областей, днем на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 19 °. В Карпатах - небольшой дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 марта самая высокая температура днем была 15,8° в 2001 году, самая низкая ночью -21,6° в 1928 году.



В пятницу, 13 марта, ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме большинства районов юга и юго-востока, небольшие дожди, в Карпатском регионе, центральных и Харьковской областях днем умеренные дожди.



Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 8-13°, на остальной территории 13-19°, в Одесской и Николаевской областях местами 20-22°.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

