Браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

В Кении в заповеднике браконьеры убили двух редких белых жирафов – самку и детеныша. Работники обнаружили их скелеты. Животных убили около четырех месяцев назад, пишет CNN.



Теперь на планете остался только один уникальный белый жираф, который обитает в кенийском заказнике Ишакбини Хирола.



Впервые о самке жирафа белого цвета стало известно в 2017 году, когда она была обнаружена в Кении и ее фото попали на страницы мировых СМИ.







Ученые отмечают, что животное не являлось альбиносом. У жирафа была особая мутация – лейкизм, который вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова и проявляется в образовании белых пятен. Лейкизм появляется еще у эмбрионов.



Два года назад у белоснежной самки родились детеныши – тоже полностью белые. Ученые предполагали, что может появиться совершенно новый вид животных. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.



Власти расследуют преступление.

