На «Интере» – премьера документального проекта «Черногория. Битва за Православие»

В пятницу, 13 марта, в 22:00 телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Черногория. Битва за Православие».



Сегодня по всей Черногории – волна мирных протестов. Сотни тысяч жителей выходят на улицы под девизом: «Не отдадим Святыни». Люди протестуют против антицерковного закона, который местный парламент принял в конце прошлого года. Фактически депутаты узаконили изъятие имущества канонической Сербской Православной Церкви в пользу не признанной мировым православием религиозной структуры.



Название документального проекта – «Битва за Православие» – не случайно. То, что происходит в Черногории, – это мирная битва, это молитвенная битва, это выражение своей позиции и своего протеста верующими людьми, которые сегодня вынуждены отстаивать право на свою веру.







«Этот проект показывает, в каком мире мы сегодня живем, рассказывает о тех событиях, которые отражают нашу действительность, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Очень важная тенденция в современном мире, когда верующие люди защищают свое право на свободное общение с Богом. То, что происходит в Черногории, – это беспрецедентный масштабный мирный протест верующих людей против притеснения их религиозных прав. Это происходит в ХХI веке в Европе! И мы видим в этом определенную аналогию с той ситуацией, которая сложилась в нашей стране. Это четкая иллюстрация того, что происходит, когда государство вмешивается в дела церкви и жизнь верующих людей. Каждый имеет право на сохранение тысячелетних традиций своей веры, на сохранение своей идентичности, своей религии и своей церкви. И никто не имеет права искусственно влиять на эти процессы».



События в Черногории вызвали большой резонанс. Уже несколько месяцев страна, ранее почти не появлявшаяся в международных новостях, – под прицелом мировых медиа. Что же происходит в Черногории? Почему ее политики игнорируют голос собственного народа? Как случилось, что эта страна стала полем битвы за Православие? Об этом – в документальном проекте телеканала «Интер». Не пропустите – «Черногория. Битва за Православие» – в пятницу, 13 марта, в 22:00 на телеканале «Интер».



«Черногория. Битва за Православие»

Автор проекта: Егор Высоцкий

Режиссер: Елена Легейда

Оператор: Роман Чумак

Главный редактор телеканала «Интер»: Антон Никитин

Генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group: Анна Безлюдная



