Нефть после заявления Саудовской Аравии продолжает дешеветь

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, 11 марта, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с, сообщает Интерфакс.



Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду составляла $36,24 за баррель, что на $0,98 (2,63%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.



Напомним, после обвала на треть накануне фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 10 марта подорожали на 6,29% - до $36,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX подскочили на 6,3% - до $33,08 за баррель.

