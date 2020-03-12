Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии

Эксперты утверждают, что новым коронавирусов могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет УНН со ссылкой на Der Tagesspiegel и Tagesschau.



“Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60-70%”, — сказала канцлер. Она не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране. По ее словам, главное сейчас — замедлить распространение вируса. “Речь идет о том, чтобы выиграть время”, — сказала канцлер.



Слова о 60-70% повторил глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха Лотар Вилер. “С какой скоростью это будет происходить мы не знаем, — сказал он. — Чем медленнее, тем лучше”.



Ранее о том, что в теории заразиться может каждый третий говорили несколько немецких вирусологов, в частности, вирусолог берлинской клиники “Шарите” Кристиан Дростен. Меркель же, по данным газеты Bild, объявляла аналогичные прогнозы на закрытом заседании парламентской фракции.

