Власти Киева рассказали о работе общественного транспорта на время карантин

В Киеве общественный транспорт будет работать в нормальном режиме, не смотря на карантин. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина.



По его словам, ограничения не повлияют на работу транспорта.



"Никаким образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня дважды в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - заявил Поворозник.



Также он добавил, что столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.

