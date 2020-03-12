Зеленский назначил главу Сумской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.
"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе №74/2020, обнародованном на сайте главы государства в среду.
Купрейчик президент освободил от временного исполнения обязанностей главы ОГА указом № 73/2020.
Кандидатуру Грищенко на должность главы Сумской областной государственной администрации в конце января текущего года утвердил Кабмин Украины.
Роман Грищенко родился 11 января 1982 года в селе Катеринка Первомайского района Николаевской области.
Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До этого назначения работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.