Госдолг за два месяца вырос на 46 млрд грн

Государственный долг за два месяца текущего года вырос более чем на 46 млрд грн. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за январь-февраль 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СП.



"Девальвация в январе-феврале этого года гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 46,4 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)", - сказал Пацкан.



По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период.



"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны относительно доллара, чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам опять приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложение в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем", - подчеркнул Пацкан.



Он напомнил, что фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24,0 гривны за доллар США, тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США.



"По оценке Счетной палаты, только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн доходов", - указали в ведомстве.

