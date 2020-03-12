В киевских торговых центрах будут работать специальные медицинские бригады

В Киеве с 12 марта в торговых центрах будут работать специальные медицинские бригады.



Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.



"Относительно торговых центров, то есть четкие алгоритмы действий самих работников торговых центров и субъектов хозяйствования, которые должны соблюдаться самими субъектами хозяйствования. В каждом торговом центре завтра будут работать такие бригады, осматривать людей, при необходимости проводить температурное измерение и если температура будет повышена, то будут рекомендации обратиться за медицинской помощью", - сказал он.

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Рубан отметил, что людей, которых нужно будет проверить, будут определять по визуальным признакам, то есть если человек имеет явные внешние признаки заболевания. По его словам, у коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика, это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально.



"Поэтому нужны визуальный осмотр, проведение температурного измерения и контроль всех необходимых мер, которые должны проводить все субъекты хозяйствования", - добавил Рубан.



Как сообщал Укринформ, с 12 марта, согласно решению правительства, по всей Украине, в т.ч. в столице, на три недели вводится план противоэпидемических мероприятий и ограничений по противодействию коронавируса.



Согласно последним данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире зафиксировано 121061 случай заражения вирусом, 66216 человек выздоровели, 4368 человек умерли.

