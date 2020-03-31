В храмах Киева отменили массовые богослужения

В Киеве в рамках введеного карантина не будут проводить массовые богослужения, а также мероприятия в театрах и музеях. Об этом говорится в Протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.



В частности, Департаменту культуры и Главному управлению Господпотребслужбы поручили подготовить соответствующие обращения.



"... подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева относительно прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установления входного санитарного контроля; подготовить обращения к руководителям театров, кинотеатров, музеев относительно прекращения культурно-массовых мероприятий в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева до 31.03.2020", - говорится в тексте документа.

