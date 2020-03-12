Bloomberg: Путин не такой устойчивый к обвалу цен на нефть, как ему кажется

После начала «войны» за цены на нефть, которая всколыхнула мировые рынки, Россия начала хвастаться, что она способна выжить, даже если баррель будет стоить 25 долларов целое десятилетие. Экономисты же не уверены в этом.



Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что предыдущие пять лет Россия провела, сокращая бюджет и откладывая более 550 миллиардов долларов в резерв. Благодаря этому ее позиция значительно сильнее, чем в Саудовской Аравии. Но реальность в том, что Кремль начнет чувствовать боль, если война за цену на нефть будет длиться больше, чем один год.



Особенно под угрозой оказались увеличение государственных расходов, которое Владимир Путин обещал россиянам для повышения стандартов жизни.



«Если через год они увидят, что нефть стабилизируется на отметке 30 долларов, им придется либо сократить расходы или поднять налоги. Другого выбора нет», - сказала экономист «Альфа-Банка» в Москве Наталия Орлова.



При цене 35 долларов за баррель российский бюджет может продержаться примерно три года. Так считает аналитик S&P Global Ratings Карен Вартапетов. На этой неделе Центральный банк РФ рассматривал такой сценарий как «рискованный». В своем отчете ведомство указало, что цена 25 долларов за баррель толкнет российскую экономику в рецессию уже в этом году. Пока Путин демонстрировал уверенность, рассказывая депутатам во вторник, что Россия выдержит нынешний экономический шторм и представляя план, который позволит ему остаться при власти еще на 16 лет.



Путин сделал экономический рост главным обещанием своего текущего президентского срока, который закончится в 2024 году. В этом году он планировал увеличить расходы на инфраструктуру и социальную поддержку до 1,3% от ВВП. Сокращение государственных выплат и реальных зарплат было ключевым фактором в сокращении популярности Путина.



Даже перед недавним обвалом цен на нефть российское правительство планировало взять определенные суммы из фонда, в который Россия составляет дополнительные доходы от продажи энергоносителей. Если стоимость барреля и дальше будет низкой, депутаты будут брать еще больше денег из этого источника, чтобы покрыть расходы.



«Такая растрата суверенного фонда богатства поставит Россию в очень уязвимое финансовое положение», - сказал директор TS Lombard Кристофер Грэнвилл.



Во вторник Центральный банк РФ начал тратить деньги из фонда, покупая рубли, чтобы поддержать национальную валюту, обвал которой начался после падения цен на нефть. Экономист BCS Financial Group Владимир Тихомиров считает, что экономика России сократится на 0,5% в этом году, если цены на нефть закрепятся на уровне 35 долларов.

