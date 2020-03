Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона, возвращается на телевидение

Актер Джек Глисон в последний появлялся на малом экране шесть лет назад, когда играл Джоффри Баратеона в «Игре престолов». Теперь актер, взявший паузу с ролями, возвращается на телевидение, сообщает Entertainment Weekly.



27-летний Глисон сыграет в новом комедийном сериале BBC под названием Out of Her Mind. В описании проекта говорится, что шоу «разрушает традиционный формат ситкома с помощью эксцентричных персонажей, анимации и научного объяснения».



Джоффри Баратеон в исполнении Глисона стал одним из самых популярных и в то же время ненавистных персонажей во вселенной «Игры престолов». Актер признавался, что ненависть к его герою даже распространялась на него самого.



После окончания съемок в «Игре престолов» в 2014 году актер говорил EW, что хочет взять паузу в профессии. «Я снимаюсь с восьми лет и просто перестал получать от этого удовольствие. Когда ты начинаешь зарабатывать, твои отношения с этим меняются. Не то чтобы я ненавижу [актерство], я просто не хочу пока этим заниматься», — говорил актер.