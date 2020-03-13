Сидеть на корточках полезно для здоровья

Сотрудники Университета Южной Калифорнии пронаблюдали за поведением представителей африканского сообщества охотников-собирателей (племя хадза) и установили: сидение на корточках или на коленях полезнее, чем на стуле или на диване. По словам ученых, поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.



При этом, с эволюционной точки зрения, такая поза не должна вредить в принципе. В рамках исследования ученые раздали членам племени сенсоры, фиксирующие уровень физической активности. Удивительно, но представители племени тратили на физическую активности около часа в день. По факту, они вели сидячий образ жизни (проводили в неподвижном состоянии примерно 9-10 часов). Несмотря на это, у хадза не было многих заболеваний современных людей.



Оказалось, дело в позе отдыха. В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. Это предполагает более высокий уровень мышечной активности, чем сидение на стуле. А на такую активность расходуется энергия из жировых запасов. Эксперты советуют жителям городов периодически вставать и выполнять приседание, чтобы минимизировать вред от продолжительного сидения.

