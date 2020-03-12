Apple разрешила протирать iPhone

Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone, iPad и другими устройствами. Компания разрешила пользователям протирать гаджеты влажными салфетками, сообщается в соответствующем разделе на сайте Apple.



Специалисты рекомендуют удалять загрязнения на жестких и непористых поверхностях 70-процентным изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes. Apple уточнила, что использовать отбеливатель и погружать устройство в чистящее средство не рекомендуется.



Издание MacRumors обратило внимание, что компания впервые допускает возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток. Ранее Apple выступала против любого рода чистящих средств и жидкостей, уточняя, что они могут смыть нанесенный на корпус iPhone, iPad и других устройств олеофобный слой. По мнению журналистов, компания могла обновить рекомендации из-за угрозы распространения пневмонии.



В начале марта источники на заводах партнеров Apple сообщили, что выход нового дешевого iPhone задержится. Инсайдеры отметили, что сроки поставок системных плат для iPhone SE 2 были перенесены с первого квартала на второй из-за вспышки пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Из-за этого продажи аппарата могут стартовать лишь в конце апреля.

