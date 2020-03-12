Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу Микаэла рассказала о реакции родителей на ее уход в порно. Об этом сообщает The Sun.



«Несмотря на то что писали люди, мои родители не смущены. На самом деле они ожидали, что у меня будет такая карьера — некое искусство аутсайдера или табуированное творчество. Они всегда знали, что я немного невротична», — отметила 23-летняя дочь кинематографиста. По ее словам, родственники всегда понимали, что она будет заниматься тем, чем захочет, вне зависимости от их мнения.



«Мне не грустно из-за них. Люди не должны их жалеть. Они постоянно говорят: "Мне жаль ваших родителей". Но здесь никто не является жертвой», — заявила Микаэла.



При этом девушка призналась, что родителей беспокоили ее проблемы с алкоголем, в связи с чем она бросила пить. Это произошло после того, как в начале марта ее задержали за бытовое насилие. Тогда жених Спилберг, 47-летний Чак Панков, подтвердил задержание, подчеркнув, что произошло недопонимание. Он отказался раскрывать подробности произошедшего, заверив, что ни он, ни его невеста не пострадали.



В феврале Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло. По ее словам, она устала от ежедневной утомительной работы.

